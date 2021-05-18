Происшествия
Под Симферополем 15-летний подросток разбился насмерть за рулем «жигулей»
Близ Симферополя возле села Родниково столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Со слов очевидцев, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, часть дороги перекрыта, — передает «Крым 24».
По предварительной информации, 15-летний подросток не справился с управлением легковушки и врезался в микроавтобус. Он погиб на месте.
Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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