Под Симферополем 15-летний подросток разбился насмерть за рулем «жигулей»

Близ Симферополя возле села Родниково столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Со слов очевидцев, сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, часть дороги перекрыта, — передает «Крым 24».

По предварительной информации, 15-летний подросток не справился с управлением легковушки и врезался в микроавтобус. Он погиб на месте.

Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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