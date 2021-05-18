На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек

фото © Примечания

Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщил начальник департамента Александр Галиба.

«В основном продавалась сувенирная продукция и текстиль. С предпринимателями была проведена профилактическая беседа, после которой они покинули плато», – цитирует чиновника пресс-служба администрации Ялты.

По словам, Галибы, рейд был проведен на прошлой неделе в пятницу. В субботу и воскресенье сотрудники департамента и полицейские приезжали на плато, чтобы проверить, не вернулись ли торговцы.

«Торговли не обнаружено, площадка чистая. Работы продолжаем, и будем пресекать любую несанкционированную торговлю не только на Ай-Петри а по всему муниципальному образованию, если она там будет появляться», – сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе силовики получат доступ к школьным видеокамерам. Системы видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях Севастополя до конца 2021 года будут полностью интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и доступны для контроля сотрудниками силовых ведомств.

Крымчанин пойдет под суд за установку «пиратской» программы на предприятии. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего жителя крымской столицы, который в сентябре прошлого года установил «пиратскую» программу «1С» на 500 пользователей на одном из предприятий города.

В Севастополе прокуратура остановила работу карьера на побережье. Прокуратура Севастополя через суд добилась прекращения земельных работ по добыче полезных ископаемых на земельном участке в водоохраной зоне Черного моря.

В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей. Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.