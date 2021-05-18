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Власть

На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек

15:43 вторник, 18 мая 2021
Ялта
На Ай-Петри закрыли 18 торговых точек

фото © Примечания

Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты остановили незаконную работу 18 торговых точек в верхней станции канатной дороги Мисхор – Ай-Петри, сообщил начальник департамента Александр Галиба.

«В основном продавалась сувенирная продукция и текстиль. С предпринимателями была проведена профилактическая беседа, после которой они покинули плато», – цитирует чиновника пресс-служба администрации Ялты.

По словам, Галибы, рейд был проведен на прошлой неделе в пятницу. В субботу и воскресенье сотрудники департамента и полицейские приезжали на плато, чтобы проверить, не вернулись ли торговцы.

«Торговли не обнаружено, площадка чистая. Работы продолжаем, и будем пресекать любую несанкционированную торговлю не только на Ай-Петри а по всему муниципальному образованию, если она там будет появляться», – сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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