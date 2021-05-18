Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +21
море +15

Происшествия

Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции

11:29 вторник, 18 мая 2021

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 52-летний житель крымской столицы.

По его словам, сделка по заявке на изготовление грузового прицепа для мотоблока обернулась для него утратой пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Отрабатывая заявление, правоохранители задержали 32-летнего жителя Севастополя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Мужчина признался в обмане, пояснив, что полученную предоплату он потратил на свои нужды.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 2 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рецидивист избил пенсионера ради старого телефона. Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и ограблении пенсионера, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа. Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.

В Симферополе трое местных жителей сняли деньги с чужой банковской карты. В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от местного жителя о краже денег с его банковской карты.

Крымчанин украл стройматериалы, предназначенные для ремонта детских больниц. Полиция Симферополя задержала мужчину по подозрению в присвоении стройматериалов, предназначенных для ремонта детских поликлиник, сообщает МВД Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

В Крыму ровно сто новых заражений за сутки

За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

Водный кризис
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ

Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ

Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.

Происшествия
Крымские кабаны заставили автомобилистов понервничать

Крымские кабаны заставили автомобилистов понервничать видео

Водители переживали за маленького потеряшку.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации