Происшествия
Мошенник, обманувший симферопольца через сайт объявлений, попался полиции
С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 52-летний житель крымской столицы.
По его словам, сделка по заявке на изготовление грузового прицепа для мотоблока обернулась для него утратой пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Отрабатывая заявление, правоохранители задержали 32-летнего жителя Севастополя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Мужчина признался в обмане, пояснив, что полученную предоплату он потратил на свои нужды.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 2 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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