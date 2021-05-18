Любительницы фото с цветами уничтожают растения в крымском ботаническом саду

фото © Ботанический сад им. Н.В. Багрова ТА КФУ

Любители красивых фотографий с цветами систематически наносят ущерб цветникам ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Как рассказала директор ботсада Анна Репецкая, на прошедших выходных неизвестные повредили несколько кустов 15-летних древовидных пионов в сирингарии.

«Как только у нас начинается цветение, пропадают растения. Сегодня уже был просто крик души, – рассказала она. – На самом деле, такое беспардонное поведение наших посетителей мы постоянно испытываем на себе. Основная проблема – это девушки, которые ради красивой фотографии в Instagram, уничтожают наш труд не одного года».

Как сообщила Репецкая, с одной любительницей Instagram сотрудникам ботсада пришлось «воевать» на протяжении продолжительного времени в минувшем году.

При этом директор ботсада уточнила, что подсчитать всю сумму материального ущерба от такого вредительства трудно, так как помимо непосредственной стоимости растений, надо учитывать постоянные расходы на их содержание. «В некоторых случаях достаточно трудно оценить ущерб, потому что это многолетние растения – средства на их содержание тратятся на протяжении многих лет: на их создание, на поддержание их жизнедеятельности, на средства защиты растений, на удобрения, на полив, на зарплату сотрудников. Конечно, все это имеет материальное выражение», – резюмировала Репецкая.

Ранее сегодня в социальных сетях появилось сообщение сотрудников ботсада о том, что на прошедших выходных неизвестные вытоптали землю и повредили несколько больших кустов древовидных пионов, которым более 15 лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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