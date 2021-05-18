Курорты Крыма не собираются снижать цены после праздников

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Нынешним летом цены на курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос.

Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Что касается проживания, то по сравнению с праздниками цены на вторую половину мая снизились, но в июне-июле они снова пойдут вверх, потому что можно купаться. Думаю, что нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос. Зато с 1 октября везде будет падение на 10-15%», – отметил эксперт.

В этом году отдых в Египте и Эмиратах летом будет дешевле, чем на отечественных курортах, считает и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Три или четыре звезды сейчас в том же Крыму уже стоят на 20-25% дороже, чем аналогичные в этих странах. Май – не лучшее время для купания в Черном море, а цены уже превышают августовские 2019 года. Можно только с испугом думать, какие же они будут в августе 2021 года», – отметил он.

По оценкам экспертов туротрасли, после майских праздников цены на российские курорты снизились, но незначительно: в Краснодарском крае – примерно на 20%, а в Крыму – лишь на 10%. Обычное снижение цен на отели в России в этот период составляет 30%.

При этом, в отличие от российских курортов, зарубежные с окончанием майских праздников преимущественно снизили цены.

«Египет подешевел примерно на 50%. Это связано с расширением географии перелетов: добраться туда теперь можно не только из Москвы, но и из ряда регионов – соответственно, появилась конкуренция. В 2019 году такого обвала цен на Египет не было», – рассказал Мкртчян.

Он отметил, что Эмираты после майских праздников подешевели на 20-25%, но это связано по большей части с наступлением низкого сезона – после 15 мая там слишком жарко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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