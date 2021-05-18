Крымские кабаны заставили автомобилистов понервничать

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Водители переживали за маленького потеряшку.

В Крыму дикие кабаны могут чувствовать себя в безопасности. Как в лесу, так и на дорогах. Вежливые водители всегда пропустят спешащих по своим делам парнокопытных.

По социальным сетям разошлось милое видео, на котором большая семья кабанов вместе с детенышами перебегает дорогу вблизи плато Ай-Петри. Автомобилисты притормозили и дали кабанчикам спокойно проследовать в глубь леса.

«Ничего более милого сегодня вы точно не увидите», — написали очевидцы на странице more.kryma в Instagram.

Но без происшествий, как водится, не обошлось. Кабанчики заставили понервничать водителей.

Один из малышей бежал позади остальных и отстал. Когда все члены семейства пересекли проезжую часть, виртуозно перескочили подпорную стенку и устремились в лес, детеныш остался на дороге. Однако чутье не подвело кабанчика. Немного поколебавшись, он нашел нужную тропинку и догнал сородичей.

На Крымском полуострове угрозы численности кабанов нет. Их много, и они чувствуют себя «отлично», рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) им. И.В. Вернадского Александр Стрюков.

«Кабаны хорошо себя чувствуют в Крыму. К тому же сейчас — весной, как и у многих животных, у них период активности», — сказал наш собеседник.

Этой зимой на крымский город Белогорск был совершен набег целого стада диких кабанов. Местным жителям удалось заснять на видео парнокопытных нарушителей спокойствия.

В тексте использованы материалы: Форпост

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