Крымчанке грозит тюрьма за неуплату алиментов на сына

Жительница Симферополя стала фигурантом уголовного дела из-за долгов по алиментам на своего девятилетнего сына, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, два года назад суд лишил женщину родительских прав и обязал ее платить алименты. Однако свои обязательства перед сыном она игнорировала, за что была привлечена к административной ответственности.

Несмотря на наказание, женщина не принимает участия в материальном обеспечении ребенка. Задолженность по алиментам превысила 130 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Женщине грозит исправительные работы, трехмесячный арест либо лишения свободы на срок до одного года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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