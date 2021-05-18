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Происшествия

Крымчанин поведет 10 лет в колонии за убийство бывшей жены

12:18 вторник, 18 мая 2021

Бахчисарайский районный суд Крыма признал 50-летнего местного жителя виновным в убийстве бывшей жены.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было совершено из ревности.

«Установлено, что в одном из сел Бахчисарайского района Республики Крым в середине декабря 2020 года около полудня между подсудимым и его бывшей супругой возник конфликт на почве ревности и личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина достал заранее приготовленный для совершения убийства и принесенный с собой нож и умышленно нанес потерпевшей клинком ножа один удар в шею, в результате чего наступила смерть женщины», – сообщили в суде. – В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся».

Он сообщил, что брак между ним и бывшей супругой был расторгнут в 2018 году, но они продолжали общаться. Подсудимый заботился о детях и оказывал семье материальную помощь. При этом мужчина рассказал, что пытался вернутся в семью, однако бывшая супруга не желала этого, что приводило к конфликтам. В результате мужчина решил убить жену из-за ревности.

«Для реализации задуманного, мужчина взял в квартире нож, положил его в рюкзак и на автобусе направился в село, где проживала его бывшая супруга с детьми, – уточнили в суде. – Войдя в дом, он увидел, что бывшая жена собирает его личные вещи. Он попытался успокоить ее, поговорить, просил вернуться к нему, но женщина начала выбрасывать его вещи из дома, после чего между ними началась ссора, в ходе которой он достал из рюкзака нож и ударил клинком ножа потерпевшую в шею. Нож остался в теле убитой, а преступник вышел из дома и, понимая, что совершил убийство, остался во дворе ожидать сотрудников полиции».

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Мужчине назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также суд обязал мужчину выплатить каждому из потерпевших – семерых детей, из которых четверо несовершеннолетние – по 500 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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