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Власть

Крымчанин пойдет под суд за установку «пиратской» программы на предприятии

10:18 вторник, 18 мая 2021

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего жителя крымской столицы, который в сентябре прошлого года установил «пиратскую» программу «1С» на 500 пользователей на одном из предприятий города.

В пресс-службе прокуратуры Республики Крым сообщили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере).

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд крымской столицы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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