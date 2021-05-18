Власть
Крымчанин пойдет под суд за установку «пиратской» программы на предприятии
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего жителя крымской столицы, который в сентябре прошлого года установил «пиратскую» программу «1С» на 500 пользователей на одном из предприятий города.
В пресс-службе прокуратуры Республики Крым сообщили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере).
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей. Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.
В Крыму завершили расследование убийства женщины, которую забили консервным ножом. 5 июля 2020 года мужчина, находясь в гостях у знакомого в одном из сел Джанкойского района, на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу, причинив ей многочисленные травмы.
В Севастополе откажутся от тотальных проверок предприятий. С 2022 года в Севастополе начнут апробировать так называемый риск-ориентированный подход в части проверок предприятий и учреждений. Это поможет снизить нагрузку на контролирующие органы и избавит тех, кого контролируют, от тотальных проверок.
Новый зампрокурора Севастополя взялся за строительный беспредел. До приезда прокуратуры незаконную стройку не смогли остановить ни полиция, ни Севнаследие, ни департамент горхоза.
В Крыму ровно сто новых заражений за сутки
За 17 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин
Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».
В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа
Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
23 часа назад
Крымчанин устроил в Черном море фотосессию с ядовитой акулойфото
17 часов назад
Тройное ДТП под Симферополем: есть погибший
16 часов назад
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой
19 часов назад
В Крыму мужчину придавило провалившейся крышейфото
23 часа назад
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ
13 часов назад
В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей
Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.