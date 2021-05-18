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Космос вызовет в Крыму миражи

21:13 вторник, 18 мая 2021
Космос вызовет в Крыму миражи

фото © iq.hse.ru

В ближайший месяц ожидаются два космических события, которые повлияют на жизнь в Крыму.

Об этом сообщил кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Так, 26 мая в Крыму можно будет наблюдать очень красивое полнолуние и затмение. Оно продлится порядка 20 минут.

А уже 10 июня будет кольцевое солнечное затмение, которое на полуострове покажется во всей красе. Его пик придется на 13:40 по московскому времени.

«Вокруг диска, затмевающего Солнце, будет видна «корона». В Крыму это будет очень ярко проявлено», — рассказал Бородачев.

Эти красивые природные явления принесут соблазн выдавать желаемое за действительное, что приведет к неприятным последствиям, предупредил астролог. Вишенкой на торте станет влияние Нептуна — планеты, способной размывать границы и вызывать миражи.

«Солнечное затмение связано со склонностью приукрашивать личные отношения, романтические связи. В то же время эмоциональных желаний будет много, но они практически не будут реализованы. Будет аспект иллюзии и чрезмерности, могут быть миражи», — предупредил эксперт.

Чтобы не стать жертвами оптических иллюзий и не попасть в неприятную ситуацию, которая может быть даже опасной, Бородачев советует обуздать свои желания и ограничить их рамками реальности.

В тексте использованы материалы: Форпост

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