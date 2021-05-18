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Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море

19:30 вторник, 18 мая 2021
Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море

фото © osnmedia.ru

Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

«Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», – говорится в сообщении.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».

«В ходе учения экипажи кораблей успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок. После завершения учения с подводной лодкой экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающим мин», – добавили в пресс-службе.

На завершающем этапе выхода в море «Москва» и «Адмирал Григорович» отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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