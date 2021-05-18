Корабли ЧФ уничтожили ненастоящую подлодку в Черном море

фото © osnmedia.ru

Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

«Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», – говорится в сообщении.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».

«В ходе учения экипажи кораблей успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок. После завершения учения с подводной лодкой экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающим мин», – добавили в пресс-службе.

На завершающем этапе выхода в море «Москва» и «Адмирал Григорович» отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские стратегические бомбардировщики пролетели над Крымом. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, по кодификации НАТО «Медведь», пролетели над Черным морем в сопровождении истребителей Су-27.

В Крыму военные организовали конкурс по сборке оружия для молодежи. В Крыму военные провели конкурс для молодых участников региональных отделений ДОСААФ на Кубок командующего Черноморским флотом России.

Британский патрульный корабль вошел в Черное море. В Черное море вошел британский патрульный корабль «Trent», сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Бойцы ЧФ России готовятся отражать атаки диверсантов-подводников. Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели плановое учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника в Крымской военно-морской базе Черноморского флота.