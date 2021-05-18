Какой сегодня праздник 18 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 18 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

На сборы депортированным выделялось от нескольких минут до получаса. Разрешалось брать с собой только личные вещи, посуду, бытовой инвентарь и провизию в расчете до 500 кг на семью. В реальности же людям удавалось собрать в среднем по 20-30 кг вещей и продуктов на семью, а практически все имущество оставалось и было конфисковано в пользу советского государства. Зафиксированы многочисленные случаи мародерства.

Главная волна депортации продолжалась всего три дня с 18 по 20 мая. Однако их хватило, чтобы лишить свыше 180 тыс. человек их родины и выселить крымских татар в разные уголки СССР.

Массовое возвращение крымских татар на историческую родину началось лишь в начале 90-х годов ХХ века.

Казалось – навсегда ... Однако, через 70 лет после той страшной депортации в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией крымские татары снова оказались под угрозой выселения. Систематическое давление на крымско-татарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, организация преследований крымских татар и их органов (Меджлис и Курултай) со стороны государственных органов Российской Федерации являются сознательной политикой этноцида крымско-татарского народа.

День Балтийского флота

Фото ria.ru

День Балтийского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая в честь создания Балтийского флота. Установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253.

Сегодня Балтийский флот — старейший флот России — представляет собой крупное оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота Российской Федерации на Балтийском море, способное эффективно действовать на море, в воздухе и на суше и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны, и береговые войска.

Основными задачами Балтийского флота ВМФ России в настоящее время являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другое).

Арина Рассадница

Народный праздник «Арина Капустница» отмечается 18 мая (по старому стилю - 5 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти великой мученицы Ирины Македонской. Другие названия праздника: «Ирина/Арина», «Ирина/Арина Рассадница», «Ирина/Арина Лопатница». Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты. Капуста была одним из самых любимых в народе овощей.

Также сегодня, 18 мая, отмечают такие праздники:

- Международный день музеев (International Museum Day)

- День памяти иконы «Неупиваемая чаша»

- Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day)

- День памяти великомученицы Ирины Македонской

- День резервиста в Украине

- День рождения майского жука

- День Розовой Пантеры (Pink Panther Day)

- Всемирный день скандинавской ходьбы (World Nordic Walking Day)

- День без грязной посуды (National No Dirty Dishes Day) в США

- День сырного суфле (National Cheese Souffle Day) в США

- День возрождения и единства Туркменистана

- День флага Гаити

- День восстановления суверенитета в Сомалиленд

- День битвы при Лас-Пьедрас в Уругвае

Сегодня именины празднуют: Иван, Ирина, Яков, Михей, Варлаам, Адриан, Иеракс.

Что происходило 18 мая в прошлые годы

1152 - в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.

1291 - Египетские мамелюки захватили Акрупоследнюю крепость крестоносцев в Святой земле.

1595 - заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. По условиям мира Швеция вернула России земли, утраченные в Ливонскую войну.

1642 - основан Монреаль.

1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1915 - испытан первый в мире танк «Вездеход».

1917 - в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.

1918 - В Донбассе немецкими оккупантами расстреляны 44 шахтера.

1920 - вхождение УССР в состав РСФСР.

1927 - американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.

1953 - американская летчица Жаклин Кохран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.

1956 - ЦК КПСС призвал комсомольцев ехать на строительство шахт Донбасса.

1958 - на Втором Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли».

1961 - на Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.

1967 - Юрий Андропов назначается председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.

1990 - во Франции установлен рекорд скорости поездов (515,3 км/ч).

1997 - ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).

2005 - ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 мая. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин устроил в Черном море фотосессию с ядовитой акулой. После съемок он отпустил хищницу в морские глубины.

Какой сегодня праздник 17 мая. Сегодня, 17 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 16 мая. Сегодня, 16 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Севастополец выиграл в лотерею миллион. Житель Севастополя Александр Рыжков стал обладателем одного миллиона рублей по итогам 1383-го тиража лотереи «Русское лото», сообщила пресс-служба «Столото».