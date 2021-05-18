Общество
Какой сегодня праздник 18 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 18 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
На сборы депортированным выделялось от нескольких минут до получаса. Разрешалось брать с собой только личные вещи, посуду, бытовой инвентарь и провизию в расчете до 500 кг на семью. В реальности же людям удавалось собрать в среднем по 20-30 кг вещей и продуктов на семью, а практически все имущество оставалось и было конфисковано в пользу советского государства. Зафиксированы многочисленные случаи мародерства.
Главная волна депортации продолжалась всего три дня с 18 по 20 мая. Однако их хватило, чтобы лишить свыше 180 тыс. человек их родины и выселить крымских татар в разные уголки СССР.
Массовое возвращение крымских татар на историческую родину началось лишь в начале 90-х годов ХХ века.
Казалось – навсегда ... Однако, через 70 лет после той страшной депортации в связи с оккупацией Крыма Российской Федерацией крымские татары снова оказались под угрозой выселения. Систематическое давление на крымско-татарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, организация преследований крымских татар и их органов (Меджлис и Курултай) со стороны государственных органов Российской Федерации являются сознательной политикой этноцида крымско-татарского народа.
День Балтийского флота
Фото ria.ru
День Балтийского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая в честь создания Балтийского флота. Установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации от 15 июля 1996 года № 253.
Сегодня Балтийский флот — старейший флот России — представляет собой крупное оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота Российской Федерации на Балтийском море, способное эффективно действовать на море, в воздухе и на суше и имеющее в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны, и береговые войска.
Основными задачами Балтийского флота ВМФ России в настоящее время являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другое).
Арина Рассадница
Народный праздник «Арина Капустница» отмечается 18 мая (по старому стилю - 5 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти великой мученицы Ирины Македонской. Другие названия праздника: «Ирина/Арина», «Ирина/Арина Рассадница», «Ирина/Арина Лопатница». Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты. Капуста была одним из самых любимых в народе овощей.
Также сегодня, 18 мая, отмечают такие праздники:
- Международный день музеев (International Museum Day)
- День памяти иконы «Неупиваемая чаша»
- Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day)
- День памяти великомученицы Ирины Македонской
- День резервиста в Украине
- День рождения майского жука
- День Розовой Пантеры (Pink Panther Day)
- Всемирный день скандинавской ходьбы (World Nordic Walking Day)
- День без грязной посуды (National No Dirty Dishes Day) в США
- День сырного суфле (National Cheese Souffle Day) в США
- День возрождения и единства Туркменистана
- День флага Гаити
- День восстановления суверенитета в Сомалиленд
- День битвы при Лас-Пьедрас в Уругвае
Сегодня именины празднуют: Иван, Ирина, Яков, Михей, Варлаам, Адриан, Иеракс.
Что происходило 18 мая в прошлые годы
1152 - в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.
1291 - Египетские мамелюки захватили Акрупоследнюю крепость крестоносцев в Святой земле.
1595 - заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. По условиям мира Швеция вернула России земли, утраченные в Ливонскую войну.
1642 - основан Монреаль.
1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
1915 - испытан первый в мире танк «Вездеход».
1917 - в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
1918 - В Донбассе немецкими оккупантами расстреляны 44 шахтера.
1920 - вхождение УССР в состав РСФСР.
1927 - американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.
1953 - американская летчица Жаклин Кохран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер.
1956 - ЦК КПСС призвал комсомольцев ехать на строительство шахт Донбасса.
1958 - на Втором Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли».
1961 - на Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.
1967 - Юрий Андропов назначается председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.
1990 - во Франции установлен рекорд скорости поездов (515,3 км/ч).
1997 - ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).
2005 - ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 мая. Какие праздники будут завтра?
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