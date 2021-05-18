Власть
Чтобы бороться с международными конфликтами еще один вице-премьер Крыма хочет пойти в Госдуму
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Заместитель председателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов намерен баллотироваться в Госдуму.
«Мной принято решение баллотироваться в Государственную думу от партии «Единая Россия» и принять участие в предстоящем предварительном голосовании в партии», – цитирует Мурадова РИА Новости.
По словам вице-премьера, решение принято по согласованию с главой Крыма Сергеем Аксеновым и председателем парламента республики Владимиром Константиновым.
Мурадов добавил, что в Госдуме он намерен сосредоточиться на «предотвращении международных конфликтов и кризисов в крымском регионе, а также защите прав человека».
«В политическом плане, особое значение буду уделять международному разблокированию морских и воздушных портов полуострова, обеспечению свободы поездок крымчан за рубеж, возвращению вывезенных украинскими банками денег крымчан и привлечению значительных объемов иностранных инвестиций в крымскую экономику в целях значительного повышения доходов наших граждан», – добавил постпред.
Ранее в Госдуму решил баллотироваться вице-премьер РК Евгений Кабанов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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