Культура
Букмекеры озвучили прогнозы на Евровидение
фото © Новости Крыма
Британские букмекеры озвучили прогнозы на Евровидение-2021.
Так, по мнению англичан, в первом полуфинале победит певица из Мальты - 19-летняя Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Ее шансы оцениваются в 94%. Второе место, по прогнозам, займет исполнительница из Хорватии Элена Цагрину, которая также «набрала» 94%. Следом идут конкурсанты из Кипра и Украины. Певица Манижа, которая представляет Россию, по оценкам букмекеров, займет пятое место.
Во втором полуфинале победу может одержать швейцарский автор и исполнитель песен Гьон.
А вот в финале за победу, скорее всего, будут бороться представители Италии и Франции, которые, по правилам Евровидения, не участвуют в полуфиналах, а сразу выходят на «финиш», поскольку являются представителями стран «Большой пятерки».
Конкурс Евровидение в этом году пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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