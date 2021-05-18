Алушта не может отказаться от графиков подачи воды

Властям Крыма удалось существенно разгрузить график водоснабжения в Ялте и Симферополе, однако в Алуште запасов в водохранилищах для этого все еще недостаточно.

Об этом на брифинге по вопросам водоснабжения заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Новик.

«Некоторые опасения вызывает город Алушта. Там пока запасы не достаточны, в связи с чем в городском округе Алушта продолжает действовать более жесткий график с утренней и вечерней подачей воды», — рассказал Новик.

Также замминистра отметил, что объем воды в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту, составляет на сегодняшний день 3,88 млн кубометров воды, из которых полезный объем составляет 2,58 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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