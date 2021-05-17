Завтра в Севастополе ожидаются гроза и сильный ветер

Температура воздуха в городе в этот день не превысит 18-20 градусов тепла.

Во вторник, 18 мая, в Севастополе прогнозируется ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на местный гидрометцентр сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

В частности, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, дождь и гроза. Температура воздуха в этот день не превысит 18-20 градусов тепла.

В ведомстве отметили, что в таких условиях велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, поэтому жителям и гостям Севастополя порекомендовали соблюдать правила безопасности при непогоде.

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