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Водный кризис

«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой

15:12 понедельник, 17 мая 2021
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой

фото © Новости Крыма

Традиционные еженедельные брифинги представителей властей Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в виду стабилизации ситуации в этом вопросе.

Об этом сообщил первый замминистра ЖКХ республики Максим Новик.

«Ситуация с водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остается стабильной, управляемой. В связи с этим принято решение о прекращении проведения наших брифингов. При этом все горячие линии и социальные сети будут работать в том же режиме круглосуточно, как это было ранее», – сказал Новик.

По словам замминистра, запасы воды, которые удалось накопить зимой и весной, позволили увеличить суточные объемы подачи воды в Симферополе и Ялте. При этом ситуация в Алуште вызывает «некоторые опасения».

«Там запасы в водохранилищах пока недостаточны, в связи с чем в городском округе продолжает действовать более жесткий график с утренней и вечерней подачей воды», – уточнил Новик.

Он добавил, что полезный объем воды в Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 2,5 млн кубометров. За счет его ресурсов в город подается треть суточного объема воды. Две трети потребностей покрываются за счет альтернативных источников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая. В Симферополе во вторник, 18 мая, ограничат водоснабжение в ряде микрорайонов и на некоторых улицах в связи с установкой запорной арматуры, сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

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