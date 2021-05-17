Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая ● Перебои с водой из-за аварии возможны в десятке микрорайонов Симферополя ● В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды ● В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая ● Запасов воды в Крыму стало больше, но переломный момент не наступил
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой
фото © Новости Крыма
Традиционные еженедельные брифинги представителей властей Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в виду стабилизации ситуации в этом вопросе.
Об этом сообщил первый замминистра ЖКХ республики Максим Новик.
«Ситуация с водоснабжением Симферополя, Ялты и Алушты остается стабильной, управляемой. В связи с этим принято решение о прекращении проведения наших брифингов. При этом все горячие линии и социальные сети будут работать в том же режиме круглосуточно, как это было ранее», – сказал Новик.
По словам замминистра, запасы воды, которые удалось накопить зимой и весной, позволили увеличить суточные объемы подачи воды в Симферополе и Ялте. При этом ситуация в Алуште вызывает «некоторые опасения».
«Там запасы в водохранилищах пока недостаточны, в связи с чем в городском округе продолжает действовать более жесткий график с утренней и вечерней подачей воды», – уточнил Новик.
Он добавил, что полезный объем воды в Изобильненском водохранилище на данный момент составляет 2,5 млн кубометров. За счет его ресурсов в город подается треть суточного объема воды. Две трети потребностей покрываются за счет альтернативных источников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе пообещали все-таки достроить коллектор за 500 млн рублей. В Севастополе возобновили строительство гидротехнического сооружения, начатое еще в 1997 году. Строящийся канал водосточной сети частично заменит изношенные участки.
Очень много желающих торговать: в Ялте продлили прием заявок на конкурс по НТО. Власти Ялты продлили прием заявок на участие в конкурсе на осуществление коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах.
Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая. В Симферополе во вторник, 18 мая, ограничат водоснабжение в ряде микрорайонов и на некоторых улицах в связи с установкой запорной арматуры, сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
Власти обещают, что Артбухта перестанет быть клоакой Севастополя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает территорию в районе Артиллерийской бухты самым позорным местом Севастополя, которое в будущем непременно должно измениться.
Путин поручил Херсонес превратить в «Артек»
Президент России Владимир Путин поручил открыть на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе детский центр «Корсунь» – филиал МДК «Артек».
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой
Традиционные еженедельные брифинги представителей властей Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в виду стабилизации ситуации в этом вопросе.
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло фото
В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.
Климатолог предрек затопление Крыма и еще много разных неприятностей
Сразу несколько городов Крыма могут уйти под воду, но это не скоро. А раньше можно было добраться в Турцию по льду Черного моря, но это в XVIII веке.
14 мая
ПриватБанк заявил о возвращении вкладов крымчанам
22 часа назад
В Крыму дикие животные стали чаще выходить из леса, представляя собой опасность
Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.