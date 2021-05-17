Власти заявили, что когда-нибудь будет улучшение транспортной доступности Крыма

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Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил, что на данный момент ведутся работы над улучшением транспортной доступности Крыма.

Слова главы Росавтодора приводит Упрдор «Тамань».

«Открытие автомобильного движения по мосту – лишь начало развития транспортной инфраструктуры в регионе. Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период. Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А-289 Краснодар – Славянск на Кубани – Темрюк и А-290 Новороссийск – Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и Черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи», - отметил Роман Новиков.

Как ранее сообщалось, с момента открытия автомобильного движения по Крымскому прошло три года. За это время по нему проехало более 14 миллионов транспортных средств, из которых два миллиона – грузовики и 165 тысяч – автобусы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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