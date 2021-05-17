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В Симферополе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

08:47 понедельник, 17 мая 2021
Симферополь

Полиция задержала в Симферополе 18-летнего жителя Крыма, у которого было обнаружено и изъято 38 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.

«Согласно результатам химической экспертизы, проведенной, изъятое оперативниками вещество содержит в составе наркотическое средство мефедрон, относящееся к «солям». Задержанный молодой человек пояснил, что наркотическое средство он заказал на одном из интернет-сайтов с целью его дальнейшего сбыта путем закладок на улицах крымской столицы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 228.1 УК Росси (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемому может грозить до двадцати лет лишения свободы.

На данный момент нет комментариев задержанного или его адвоката.

Напомним, в Симферополе российские силовики задержали мужчину, занимавшегося распространением наркотических средств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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