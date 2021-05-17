Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму 99 новых заражений за сутки ● Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik
В Севастополе только 10 процентов населения привилось от COVID-19
фото © ForPost
При этом статистика новых заболевших стабильна.
На утро 17 мая в Севастополе сделали прививку от коронавируса 57 005 человек, что составляет более 10% населения региона. Второй этап вакцинации прошли 43 055 жителей региона. Зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Два человека выписаны после выздоровления.
Умер один человек в возрасте 93 лет.
Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Развернуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 17 мая поступило более 77 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 457 человек. В настоящий момент выздоровели 13 383 человека, 660 умерли.
Под наблюдением находится 272 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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