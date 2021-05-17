В Севастополе только 10 процентов населения привилось от COVID-19

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При этом статистика новых заболевших стабильна.

На утро 17 мая в Севастополе сделали прививку от коронавируса 57 005 человек, что составляет более 10% населения региона. Второй этап вакцинации прошли 43 055 жителей региона. Зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Два человека выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 93 лет.

Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Развернуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 17 мая поступило более 77 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 457 человек. В настоящий момент выздоровели 13 383 человека, 660 умерли.

Под наблюдением находится 272 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 99 новых заражений за сутки. За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса. В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.