В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

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В Севастополе утром тушили пожар, возникший в храме на территории городской больницы №1 им. Пирогова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю.

«По прибытии обнаружено, что горит пристройка к храму. <…> В 9:34 удалось ликвидировать открытое горение. Силами спасателей из соседних зданий эвакуированы 21 человек, из них четверо детей.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На борьбу с огнем были направлены семь отделений пожарно-спасательных частей Севастополя, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также оперативная группа Главного управления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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