В МИД Украины рассказали, почему держат в секрете список стран-участниц саммита «Крымская платформа»

Первая заместитель главы Министерства иностранных дел Эмине Джеппар в эфире телеканала «Дом» рассказала о том, что украинское внешнеполитическое ведомство пока не планирует обнародовать перечень стран, которые подтвердили свое участие в саммите «Крымская платформа», который состоится 23 августа.

По ее словам, «такое решение принято из-за противодействия России».

«Мы решили, что мы не будем эту информацию делать публичной. Потому что мы уже видим циничное заявление Российской Федерации о том, что это угроза их территориальной целостности. Сначала происходит оккупация нашей территории, а теперь нам рассказывают, что это угроза их территориальной целостности. Но у нас есть уже целый ряд подтверждений. Для нас ключевое, чтобы это было присутствие на наивысшем уровне, то есть, это лидеры, это первые лица государств. Есть ряд подтверждений. Например, председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал о своем визите, о том, что он приедет на саммит. Но все остальные подтверждения мы пока предпочитаем держать в секрете. Конечно, эта информация будет обнародована чуть ближе к периоду саммита», – пояснила Джеппар.

По ее словам, по итогам саммита будет принят заключительный документ, над текстом которого сейчас работает Украина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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