В Крыму завершили расследование убийства женщины, которую забили консервным ножом

5 июля 2020 года мужчина, находясь в гостях у знакомого в одном из сел Джанкойского района, на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу, причинив ей многочисленные травмы.

Он нанес женщине не менее 91 ударов консервным ножом по различным частям тела, из которых 15 - в голову. От полученных травм женщина потеряла сознание.

Мужчина понимал, что вскоре наступил смерть пострадавшей и необходимо будет скрывать следы преступления. Тогда он поместил сожительницу в салон автомобиля и возил ее по территориям Джанкойского, Нижнегорского и Красногвардейского районов, потерпевшая скончалась во время пути. Вечером того же дня злоумышленник привез тело женщины на территорию больницы, где оставил его, после чего скрылся, сообщает Следком Крыма.

Главным следственным управлением Следственного комитета Крыма завершено расследование уголовного дела в отношении задержанного. Органами следствия он обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью (п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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