В Крыму военные организовали конкурс по сборке оружия для молодежи

В Крыму военные провели конкурс для молодых участников региональных отделений ДОСААФ на Кубок командующего Черноморским флотом России.

Участники соревновались в сборке и разборке оружия, оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке.

Как сообщает Министерство обороны России, конкурс провели с целью «оценки эффективности деятельности военно-патриотических клубов и проверки уровня подготовленности их воспитанников».

В Минобороны России не сообщили о результатах конкурса, при этом в ведомстве отметили, что в церемонии закрытия мероприятия принял участие командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Игорь Осипов.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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