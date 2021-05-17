Общество
В Крыму сообщают о возросшей активности змей
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Повышенная активность змей в Крыму связана с их выходом из спячки и началом брачного сезона.
Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Леонов.
«Чаще всего их активность в ранний весенний сезон связана с выходом из зимовки. Чуть позже начинается брачный сезон, они собираются в скопления, выясняют, кто круче и кому самка достанется», – пояснил эксперт.
По его словам, чтобы понимать, как себя вести при встрече со змеями, нужно уметь их различать. «Чаще всего во дворы частных домов заползают полозы и ужи в поисках добычи. Когда они заползают на участок, в принципе даже радоваться надо, потому что сразу грызунов меньше станет. Они редко задерживаются на новом месте долго, поэтому наилучший способ, это ничего не делать, они сами уйдут», – рассказал ученый.
Ядовитые змеи в Крыму представлены степной гадюкой. «Она небольшого размера и редко заползает во дворы», – отметил Леонов.
Степные гадюки в длину достигают 63-73 сантиметров. Сверху они буровато-серые с темно-коричневой или черной зигзагообразной полосой вдоль всей спины от головы до кончика хвоста.
Длина ужей от 1 до 2,5 метров, их легко отличить от других змей благодаря «желтым ушам» – ярко выраженным отметинам на голове.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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