В Крыму рецидивист избил пенсионера ради старого телефона

Полицейские Симферополя задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и ограблении пенсионера, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Ночью в дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение из медицинского учреждения об оказании помощи 74-летнему жителю одного из сел Симферопольского района. Мужчина госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. По словам потерпевшего, его избил неизвестный и похитил мобильный телефон», – говорится в сообщении.

Инцидент зафиксировали видеокамеры. Благодаря просмотру записей полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний симферополец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Задержанный признался в преступлении. Он рассказал, что увидел на улице пьяного мужчину, который спал возле одного из баров. Когда злоумышленник начал осматривать его карманы, пенсионер проснулся. Мужчина ударил пожилого крымчанина ногой по голове, от чего пострадавший потерял сознание.

В карманах пенсионера грабитель не нашел ничего, кроме старого кнопочного телефона, который он в последствии выбросил. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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