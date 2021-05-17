В Крыму провели спецоперацию по задержанию банды похитителей

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Следственный комитет предъявил обвинение в похищении человека трем жителям Симферополя.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Расследуется уголовное дело в отношении троих предпринимателей в сфере строительного бизнеса. Им предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений (подпункты «а», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ)», – сообщила Постнова.

По данным следствия, трое похитителей познакомились с мужчиной, который был соучредителем одного из магазинов в Симферополе. Спланировав похищение, они изучали его образ жизни, маршруты передвижения, вели наблюдение за местом жительства.

Похитили мужчину ранним утром в Севастополе, когда тот вышел гулять с собакой. «Вышел прогуляться с собакой, ко мне подъехала машина, вышли два человека. Вылетели, говорят: «Садись быстро в машину», – рассказал потерпевший, видеозапись показаний которого распространила пресс-служба СК.

Похитители надели на предпринимателя наручники, усадили в автомобиль и направились в Симферополь, где планировали держать до получения выкупа.

«Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку их преступные планы были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по Республике Крым. На участке автодороги в Балаклавском районе похитители были блокированы и задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Севастополя и крымского подразделения МВД. В результате спецоперации заложник был освобожден», – добавила Постнова.

В настоящее время злоумышленники заключены под стражу, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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