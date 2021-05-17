Происшествия
В Крыму мужчину придавило провалившейся крышей
В Судаке спасателям МЧС Республики Крым пришлось извлекать пострадавшего мужчину из-под завалов провалившийся крыши.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил утром - на мужчину во время проведения ремонта упали конструкции крыши, он оказался завален обломками.
Приехавшие спасатели извлекли пострадавшего с помощью спецоборудования и закрепили его на носилках. Далее с помощью альпинистского снаряжения его спустили со строящегося дома и передали на руки медикам для дальнейшей госпитализации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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