В Крыму дикие животные стали чаще выходить из леса, представляя собой опасность

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Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.

Встретить диких животных можно и во время прогулки в лесу. Порой люди пытаются подойти к зверю ближе, если он не кажется опасным, и попробовать его не только сфотографировать, но и чем-нибудь угостить. Стоит ли это делать?

Более подробно об этом рассказала специалист Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова. По ее словам, дикие животные, в особенности молодые лисята, могут идти за человеком просто из-за любопытства.

«Кормить диких животных не надо, потому что это меняет их поведение, они становятся зависимыми от человека, особенно если это происходит где-то на дачных участках. В таком случае лисята и другие животные потом стремятся к человеку, попадают под машины, во всякие неприятности с людьми, которым они могут не понравиться, из-за чего те могут попытаться их убить.

«Подкармливание диких животных приводит к тому, что они потом приходят к помойкам, где есть еда. В результате приходиться их изымать, пристраивать, например, в зоопарк, но это очень тяжело и дорогостояще. А все это по вине человека, который, по сути, просто ради своего развлечения начинает подкармливать диких животных», — подчеркнула специалист.

Также Наталья Дронова добавила, что дикие животные приспособлены к тому, чтобы добывать самостоятельно себе пропитание, и человек не должен в это вмешиваться, пишет ФАН.

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