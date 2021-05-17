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Происшествия

В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа

17:32 понедельник, 17 мая 2021
В Крыму банда бизнесменов похитила человека ради выкупа

фото © СКР Крыма

Трое предпринимателей, занятых в сфере строительного бизнеса, стали фигурантами уголовного дела о похищении человека с целью получения выкупа.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по РК и Севастополю.

Как установило следствие, трое предпринимателей познакомились с мужчиной, который являлся соучредителем одного из магазинов в Симферополе. Спустя некоторое время троица решила организовать его похищение с целью получения выкупа, рассчитывая на родственников. Долгое время подельники изучали образ жизни и маршруты своей жертвы, вели наблюдение за его домом.

Ранним утром, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома по улице Ефремова в Севастополе сообщники похитили его, насильно усадили в автомобиль и выдвинулись в сторону Симферополя, где планировали удерживать до получения выкупа.

«В салоне один из злоумышленников надел на потерпевшего наручники и приставил в бок пистолет, чтобы подавить сопротивление. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку их преступные планы были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по РК», — рассказали в пресс-службе.

В Балаклавском районе похитители были блокированы и задержаны сотрудниками уголовного розыска. В результате спецоперации заложник был освобожден.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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