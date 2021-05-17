Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +17
море +15

Коронавирус в Крыму

В Крыму 99 новых заражений за сутки

09:57 понедельник, 17 мая 2021
В Крыму 99 новых заражений за сутки

фото © iz.ru

За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2038 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 38 775 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В ВОЗ озвучили пугающий прогноз по смертности от коронавируса. Второй год пандемии коронавируса в мире может отметиться большим количеством летальных исходов, чем первый, полагает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Происшествия
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло

Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло фото

В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.

Происшествия
В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе утром тушили пожар, возникший в храме на территории городской больницы №1 им. Пирогова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 99 новых заражений за сутки

В Крыму 99 новых заражений за сутки

За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус

В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус

Вечером 14 мая в Севастополе на улице Руднева полицейская машина врезалась в троллейбус, водитель которого спокойно высаживал пассажиров на остановке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации