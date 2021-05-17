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Власть

У мэра Симферополя появился новый зам

14:37 понедельник, 17 мая 2021
Симферополь

Начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя Ислям Усеинов назначен вице-мэром крымской столицы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, нового заместителя представил градоначальник Валентин Демидов на аппаратном совещании в понедельник.

«Ислям Усеинов имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более шести лет. В рамках должностных обязанностей заместитель главы будет реализовывать полномочия администрации города в сферах культуры и культурного наследия, межнациональных отношений и социальной защиты населения», – говорится в сообщении.

Таким образом, теперь у главы администрации Симферополя семь заместителей.

Ислям Усеинов имеет три высших образования по специальностям «Учет и аудит», «Юриспруденция» и «Менеджмент».

В 2003-2014 годах трудился менеджером в коммерческих предприятиях. В 2015-2016 гг. работал заместителем главы администрации села Скворцово Симферопольского района.

В 2016-2019 гг. занимал должность начальника отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации Симферопольского района, затем – главного специалиста отдела коммунального хозяйства и благоустройства управления ЖКХ, развития инфраструктуры, транспорта и связи районной администрации.

В 2019 году назначен начальником отдела по межнациональным отношениям администрации крымской столицы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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