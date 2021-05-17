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Происшествия

Тройное ДТП под Симферополем: есть погибший

18:40 понедельник, 17 мая 2021
Симферополь

Под Симферополем, в районе поселка Молодежное, в тройном ДТП погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407 не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Газель». После чего произошло столкновение Peugeot с манипулятором Hyundai. В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, оба находились в легковом авто», - сообщили в МВД.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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