Происшествия
Тройное ДТП под Симферополем: есть погибший
Под Симферополем, в районе поселка Молодежное, в тройном ДТП погиб мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407 не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Газель». После чего произошло столкновение Peugeot с манипулятором Hyundai. В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, оба находились в легковом авто», - сообщили в МВД.
На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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