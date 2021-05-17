Тройное ДТП под Симферополем: есть погибший

Под Симферополем, в районе поселка Молодежное, в тройном ДТП погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot 407 не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Газель». После чего произошло столкновение Peugeot с манипулятором Hyundai. В результате ДТП один человек погиб и один получил телесные повреждения, оба находились в легковом авто», - сообщили в МВД.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей. В Севастополе утром тушили пожар, возникший в храме на территории городской больницы №1 им. Пирогова.

В Крыму мужчину придавило провалившейся крышей. В Судаке спасателям МЧС Республики Крым пришлось извлекать пострадавшего мужчину из-под завалов провалившийся крыши.

В Крыму дикие животные стали чаще выходить из леса, представляя собой опасность. Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.

В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус. Вечером 14 мая в Севастополе на улице Руднева полицейская машина врезалась в троллейбус, водитель которого спокойно высаживал пассажиров на остановке.