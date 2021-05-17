Состояние кислотонакопителя на «Крымском титане» проверит комиссия

В комитете по экологии и природным ресурсам российского парламента Крыма сообщили о выездной комиссии, которую намерены провести 17 мая на заводе «Крымский титан» в Армянске.

Об этом сообщает глава комитета Георгия Шаповалова.

По его словам, члены комиссии «оценят состояние кислотонакопителя в преддверии наступления летнего сезона и существенного повышения температуры воздуха».

Шаповалов утверждает, что в настоящее время уровень воды в кислотонакопителе завода «Крымский титан» находится «на достаточном уровне», и что угрозы «для экологической безопасности региона на данный момент нет». Он добавил, что Минэкологии Крыма «регулярно проводит мониторинг экологической ситуации».

Информации о состоянии кислотонакопителя на заводе «Крымский титан» из независимых источников в настоящее время нет.

В Красноперекопском районном суде Крыма 19 февраля начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.

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