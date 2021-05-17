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Власть

Путин поручил Херсонес превратить в «Артек»

17:15 понедельник, 17 мая 2021
Севастополь
Путин поручил Херсонес превратить в «Артек»

фото © Форпост

Президент России Владимир Путин поручил открыть на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе детский центр «Корсунь» – филиал МДК «Артек».

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, которая состоялась 18 марта.

«Правительству РФ рассмотреть совместно с Минобороны России, правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в Севастополе детского центра «Корсунь» − филиала Международного детского центра «Артек» и предусмотреть комплекс мер по созданию такого центра», – говорится в документе.

Также он поручил представить предложения, касающиеся объема и источников финансирования создания центра «Корсунь».

С просьбой открыть филиал «Артека» в Херсонесе к Путину обратились представители общественности Севастополя. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос, а также заверил, что Херсонес имеет для России сакральное значение, поэтому развитие музея-заповедника будет продолжаться.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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