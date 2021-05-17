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Путин поручил Херсонес превратить в «Артек»
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Президент России Владимир Путин поручил открыть на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе детский центр «Корсунь» – филиал МДК «Артек».
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, которая состоялась 18 марта.
«Правительству РФ рассмотреть совместно с Минобороны России, правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в Севастополе детского центра «Корсунь» − филиала Международного детского центра «Артек» и предусмотреть комплекс мер по созданию такого центра», – говорится в документе.
Также он поручил представить предложения, касающиеся объема и источников финансирования создания центра «Корсунь».
С просьбой открыть филиал «Артека» в Херсонесе к Путину обратились представители общественности Севастополя. Президент пообещал рассмотреть этот вопрос, а также заверил, что Херсонес имеет для России сакральное значение, поэтому развитие музея-заповедника будет продолжаться.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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