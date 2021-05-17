Прогноз погоды в Крыму на понедельник 17 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 17 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (Местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местам 15-17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 16, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 95 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 92 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 99 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 17, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 21, в Одессе - 13, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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