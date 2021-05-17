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Власть

Партнерство с Китаем обсудили в Совмине Крыма со студенткой из Казани

16:22 понедельник, 17 мая 2021
Партнерство с Китаем обсудили в Совмине Крыма со студенткой из Казани

фото © Примечания

Вице-премьер Крыма Елена Романовская провела встречу с представителями Ассоциации молодежных правительств из РФ, Крыма, Сербии и Китая, сообщила пресс-служба правительства РК.

В ходе встречи Романовская обсуждала стратегическое партнерство между Россией и Китаем с Лю Цзя, которую представили в качестве помощника гендиректора Российско-Китайского центра промышленного сотрудничества. При этом пресс-служба почему-то не упомянула, что Лю Цзя учится в Казани и не особо в курсе ситуации в Китае.

Лю Цзя в ходе встречи сказала, что при содействии Российско-Китайского центра (который, как выяснилось, расположен в Казани) можно было бы наладить сотрудничество в туристической сфере. Кроме того, студентка отметила наличие предложений по сотрудничеству Крыма и Китая в образовательной сфере.

СМИ выяснили, что Лю Цзя является студенткой второго курса Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ). Учится очно в высшей школе иностранных языков и перевода. Девушка ранее рассказывала в комментарии пресс-службе вуза, что решила поступить в КФУ в 2019 году. Экзамены ей не показались сложными, адаптация прошла легко.

«У меня здесь (в Казани - ред.) много друзей, которые мне во всем помогают. Пока я хочу остаться в России, но не знаю, что будет в будущем. Все впереди!» - рассказывала студентка.

Девушка рассказала, что приехала в Крым на молодежную конференцию.

«Крым - красивое место, имеет большие перспективы развития торговли и экономики. Наша цель приезда состоит в том, чтобы общаться с правительством и молодыми предпринимателями и найти больше возможностей», - сообщила Лю Цзя.

На вопросы о том, почему никто из китайских бизнесменов лично не приезжает в Крым и могут ли санкции против российского полуострова помешать Китаю развивать бизнес в регионе девушка призналась, что особо не в курсе ситуации в Поднебесной.

«Мы сейчас работаем в России, не очень в курсе ситуации в Китае», - ответила Лю Цзя.

Ранее сообщалось, что рыночных торговцев из Москвы выдали за китайскую делегацию в Крыму. С торговцами встречались крымские власти, рассказывая на камеры об экономическом потенциале республики.

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