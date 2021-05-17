Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +17
море +15

Власть

Непогода в Крыму: как работает аэропорт Симферополь

10:19 понедельник, 17 мая 2021

По состоянию на утро 17 мая аэропорт Симферополь работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиаузла.

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов из-за непогоды на данный момент нет», – рассказали в пресс-службе.

Ранее синоптики объявили в Крыму штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронтального раздела на 16 и 17 мая. По прогнозам специалистов, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17–22 метра в секунду.

Вечером в воскресенье в районе аэропорта Симферополь выпал град диаметром от 1,5 до 4 см.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут. Жители района центрального автовокзала много раз просили об этом.

Парковку онкодиспансера в Крыму заставили торговыми ларьками. На прилегающей территории катастрофически не хватает места, а теперь его стало еще меньше.

Большегрузам запретили летом при жаре ездить по дорогам Крыма. Большегрузам в летние месяцы запрещено ездить по дорогам Крыма днем в жаркую погоду.

Полумиллиардный иск не остановит троллейбусы в Севастополе. Лизинговая компания ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 7 мая 2021 года подала огромный иск против ГУПа «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», соответствующая запись имеется на сайте Арбитражного суда Севастополя.

Происшествия
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло

Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло фото

В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.

Происшествия
В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе утром тушили пожар, возникший в храме на территории городской больницы №1 им. Пирогова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 99 новых заражений за сутки

В Крыму 99 новых заражений за сутки

За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус

В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус

Вечером 14 мая в Севастополе на улице Руднева полицейская машина врезалась в троллейбус, водитель которого спокойно высаживал пассажиров на остановке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации