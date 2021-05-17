Непогода в Крыму: как работает аэропорт Симферополь

По состоянию на утро 17 мая аэропорт Симферополь работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиаузла.

«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов из-за непогоды на данный момент нет», – рассказали в пресс-службе.

Ранее синоптики объявили в Крыму штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронтального раздела на 16 и 17 мая. По прогнозам специалистов, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17–22 метра в секунду.

Вечером в воскресенье в районе аэропорта Симферополь выпал град диаметром от 1,5 до 4 см.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе запустили новый троллейбусный маршрут. Жители района центрального автовокзала много раз просили об этом.

Парковку онкодиспансера в Крыму заставили торговыми ларьками. На прилегающей территории катастрофически не хватает места, а теперь его стало еще меньше.

Большегрузам запретили летом при жаре ездить по дорогам Крыма. Большегрузам в летние месяцы запрещено ездить по дорогам Крыма днем в жаркую погоду.

Полумиллиардный иск не остановит троллейбусы в Севастополе. Лизинговая компания ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 7 мая 2021 года подала огромный иск против ГУПа «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», соответствующая запись имеется на сайте Арбитражного суда Севастополя.