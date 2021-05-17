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Непогода в Крыму: как работает аэропорт Симферополь
По состоянию на утро 17 мая аэропорт Симферополь работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиаузла.
«Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов из-за непогоды на данный момент нет», – рассказали в пресс-службе.
Ранее синоптики объявили в Крыму штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронтального раздела на 16 и 17 мая. По прогнозам специалистов, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 17–22 метра в секунду.
Вечером в воскресенье в районе аэропорта Симферополь выпал град диаметром от 1,5 до 4 см.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Полумиллиардный иск не остановит троллейбусы в Севастополе. Лизинговая компания ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 7 мая 2021 года подала огромный иск против ГУПа «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», соответствующая запись имеется на сайте Арбитражного суда Севастополя.
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