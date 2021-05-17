Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +18
море +15

Общество

На Севастополь напали зеленые существа

14:02 понедельник, 17 мая 2021
На Севастополь напали зеленые существа

фото © НТС

В Севастополе на деревьях замечены зеленые гусеницы.

О нашествии насекомых телеканалу НТС сообщил телезритель.

По словам мужчины, особенно много вредителей обитает около домов № 53, 55 и 57 по проспекту Генерала Острякова.

Севастополец пожаловался, что гусеницы – буквально – падают на голову. Отметим, в прошлом году город уже атаковали подобные насекомые. Тогда граждане тоже обратились на телевидение.

После выхода сюжета городские службы предприняли меры – зеленые насаждения обработали от вредителя. Однако, насекомые все же успели значительно повредить деревья – большая часть листьев была уничтожена. Граждане опасаются, что история повторится и деревья снова пострадают.

Севастопольцы просят ответственные органы обратить внимание на данную проблему своевременно.

Тем временем, в Крыму туристы заметили на листьях дубов в окрестностях Ялты странные зеленые шарики, похожие на ягоды крыжовника. Оказалось, что на деревьях поселились личинки орехотворки, жизнь которых еще не до конца исследована учеными.

А в ботаническом саду имени Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского замечено нашествие клопов-солдатиков. Букашки облепили деревья, однако по словам ученых эти насекомые не представляют опасности ни для людей, ни для деревьев.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти рассказали о состоянии воздуха на севере Крыма. Начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая сообщила, что значительного повышения уровня загрязнения воздуха в апреле в Армянске и Красноперекопске нет зафиксировали.

Климатолог предрек затопление Крыма и еще много разных неприятностей. Сразу несколько городов Крыма могут уйти под воду, но это не скоро. А раньше можно было добраться в Турцию по льду Черного моря, но это в XVIII веке.

Неизученные насекомые атаковали дубы на Южном берегу Крыма. Туристы заметили на листьях дубов в окрестностях Ялты странные зеленые шарики, похожие на ягоды крыжовника.

В России запретят ловить китов и дельфинов. Правительство РФ предложило ужесточить законодательную базу промышленного и прибрежного вылова рыбы и морских млекопитающих, в том числе запретить добычу китов и дельфинов.

Власть
Путин поручил Херсонес превратить в «Артек»

Путин поручил Херсонес превратить в «Артек»

Президент России Владимир Путин поручил открыть на территории археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе детский центр «Корсунь» – филиал МДК «Артек».

Водный кризис
«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой

«Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой

Традиционные еженедельные брифинги представителей властей Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе прекращаются в виду стабилизации ситуации в этом вопросе.

Происшествия
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло

Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло фото

В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.

Происшествия
В Крыму дикие животные стали чаще выходить из леса, представляя собой опасность

В Крыму дикие животные стали чаще выходить из леса, представляя собой опасность

Дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации