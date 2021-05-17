На Севастополь напали зеленые существа

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В Севастополе на деревьях замечены зеленые гусеницы.

О нашествии насекомых телеканалу НТС сообщил телезритель.

По словам мужчины, особенно много вредителей обитает около домов № 53, 55 и 57 по проспекту Генерала Острякова.

Севастополец пожаловался, что гусеницы – буквально – падают на голову. Отметим, в прошлом году город уже атаковали подобные насекомые. Тогда граждане тоже обратились на телевидение.

После выхода сюжета городские службы предприняли меры – зеленые насаждения обработали от вредителя. Однако, насекомые все же успели значительно повредить деревья – большая часть листьев была уничтожена. Граждане опасаются, что история повторится и деревья снова пострадают.

Севастопольцы просят ответственные органы обратить внимание на данную проблему своевременно.

Тем временем, в Крыму туристы заметили на листьях дубов в окрестностях Ялты странные зеленые шарики, похожие на ягоды крыжовника. Оказалось, что на деревьях поселились личинки орехотворки, жизнь которых еще не до конца исследована учеными.

А в ботаническом саду имени Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского замечено нашествие клопов-солдатиков. Букашки облепили деревья, однако по словам ученых эти насекомые не представляют опасности ни для людей, ни для деревьев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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