Общество
На Севастополь напали зеленые существа
фото © НТС
В Севастополе на деревьях замечены зеленые гусеницы.
О нашествии насекомых телеканалу НТС сообщил телезритель.
По словам мужчины, особенно много вредителей обитает около домов № 53, 55 и 57 по проспекту Генерала Острякова.
Севастополец пожаловался, что гусеницы – буквально – падают на голову. Отметим, в прошлом году город уже атаковали подобные насекомые. Тогда граждане тоже обратились на телевидение.
После выхода сюжета городские службы предприняли меры – зеленые насаждения обработали от вредителя. Однако, насекомые все же успели значительно повредить деревья – большая часть листьев была уничтожена. Граждане опасаются, что история повторится и деревья снова пострадают.
Севастопольцы просят ответственные органы обратить внимание на данную проблему своевременно.
Тем временем, в Крыму туристы заметили на листьях дубов в окрестностях Ялты странные зеленые шарики, похожие на ягоды крыжовника. Оказалось, что на деревьях поселились личинки орехотворки, жизнь которых еще не до конца исследована учеными.
А в ботаническом саду имени Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского замечено нашествие клопов-солдатиков. Букашки облепили деревья, однако по словам ученых эти насекомые не представляют опасности ни для людей, ни для деревьев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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