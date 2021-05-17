Происшествия
Лесные пожары в Севастополе предотвращают казаки
В севастопольских лесах продолжают действовать противопожарные меры.
Главное управление МЧС России по Севастополю комплексно подходит к профилактике пожаров на природных территориях.
С этой целью спасатели привлекают отряды добровольцев, в число которых вошли представители местного казачества.
С установлением в севастопольском регионе теплой погоды казаки и МЧС проводят совместные рейды в пригородных лесах.
«Так, 15 мая конные патрули хуторского казачьего общества «Севастопольская пластунская сотня» совершили объезд горнолесных территорий в районе села Терновка», – сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Местность осмотрели с целью обнаружения возгораний на ранних стадиях, также искали нарушителей правил пожарной безопасности. Параллельно инспекторы надзорного органа МЧС и представители отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ севастопольского ведомства МЧС провели обход зеленой зоны в местах, граничащих с жилой застройкой.
Рейды на природных территориях будут проводиться ежедневно – до наступления осеннего похолодания.
В тексте использованы материалы: Форпост
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