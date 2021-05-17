Крымчанин устроил в Черном море фотосессию с ядовитой акулой

После съемок он отпустил хищницу в морские глубины.

Житель Крыма устроил необычную фотосессию с акулой, выловленной им собственноручно в Черном море. Уловом он похвастался в социальных сетях.

«На рыбалке на Тарханкуте и поймал акулу. После фотосессии (она была. — Прим.) отпущена обратно в море», — написал крымчанин в группе «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь» соцсети «ВКонтакте».

Уловом рыбака оказалась черноморская акула — катран, по сравнению с более крупными сородичами ее укус безопасен для человека, да и на человека она не нападает.

А вот шипы катрана могут доставить достаточно неприятные ощущения тем, кто решится поближе познакомиться с относительно небольшой хищницей. Эти акулы вырастают не более 1,5 метра.

У берегов катран встречается достаточно редко, рассказал ForPost доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Сергей Леонов.

«У них два спинных плавника и в основании каждого — роговая колючка с ядом, такие же по принципу действия, как у ската-хвостокола. Последствия от яда неприятные — лихорадочное состояние, но смертельных случаев не было зафиксировано», — успокоил биолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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