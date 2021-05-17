Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +17
море +15

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки

12:17 понедельник, 17 мая 2021

В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Двое человек выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились 14 457 человек. Выздоровели 13 383. Умерли 660 пациентов.

По данным правительства города, прививку от коронавируса на утро 17 мая сделали 57 005 человек. Из них 43 005 вакцинировались повторно. Случаев осложнений после прививки не зарегистрировано.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса. В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.

В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло

Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло фото

В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.

Происшествия
В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе горел храм: эвакуировали взрослых и детей

В Севастополе утром тушили пожар, возникший в храме на территории городской больницы №1 им. Пирогова.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 99 новых заражений за сутки

В Крыму 99 новых заражений за сутки

За 16 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус

В Севастополе полицейский автомобиль пытался проскочить сквозь троллейбус

Вечером 14 мая в Севастополе на улице Руднева полицейская машина врезалась в троллейбус, водитель которого спокойно высаживал пассажиров на остановке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации