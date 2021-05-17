Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 99 новых заражений за сутки ● Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Двое человек выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились 14 457 человек. Выздоровели 13 383. Умерли 660 пациентов.
По данным правительства города, прививку от коронавируса на утро 17 мая сделали 57 005 человек. Из них 43 005 вакцинировались повторно. Случаев осложнений после прививки не зарегистрировано.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Около 175 тысяч крымчан сделали прививки от коронавируса. В Республике Крым продолжается иммунизация населения от COVID-19. По последним данным, привито 174 163 человека.
В Крыму более ста новых заражений за сутки. За 15 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Научное сообщество усомнилось в достоверности данных по вакцине Sputnik. Эпидемиологи из разных стран заметили множество несоответствий в представленных российскими учеными данных, а также ряд необычных и подозрительных совпадений.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 14 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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