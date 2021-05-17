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Общество

Когда морская вода в Крыму станет комфортной для купания

12:52 понедельник, 17 мая 2021
Когда морская вода в Крыму станет комфортной для купания

фото © Новости Крыма

До начала календарного лета температура морской воды у крымского побережья Черного моря не превысит 16-17 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, сейчас показатели воды на крымских курортах находятся в диапазоне 13-16 градусов. Никакого мощного наступления жары не ожидается.

«Сейчас температура (морской) воды составляет 13-16 градусов, и до начала календарного лета она в лучшем случае поднимется до 16-17 градусов. Поэтому говорить о начале полноценного курортного сезона преждевременно», - считает Тишковец.

Он отметил, что в ближайшую неделю на полуострове выпадет более 40% месячной нормы осадков, что в свою очередь вызовет изменение температуры морской воды в прибрежной зоне.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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