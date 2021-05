Какой сегодня праздник 17 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 17 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения Интернета (День утверждения стандарта World Wide Web)

17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). До этого времени уже работала электронная почта, перекачка данных и рассылки новостей для работы с клиентами компаний. Изобретение принадлежит Тиму Бернерсу-Ли, которому помогал Роберт Кайо.

С появлением Всемирной паутины в обиходе компьютерщиков появилось новое слово «веб» (в переводе с английского – «паутина»), мир узнал о создании веб-серверов, веб-страниц и веб-сайтов. Для полного прикосновения к новому и прекрасному Интернет-миру не хватало маленькой детали – специальной программы, которая бы загружала и открывала все эти «вебы» в том виде, которым сегодня уже никого не удивишь. Так появились браузеры. Всемирная паутина произвела фурор в Интернете и совершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно.

На разработку гипертекста для Всемирной паутины понадобилось два года. Сегодня Всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по миру.

Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia)

17 мая в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (англ. The International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT).

Термин «гомофобия» (Homophobia: от греческого homоs — одинаковый и phоbos — страх, боязнь) появился относительно недавно — в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг (George Weinberg).

Цели этого Дня — противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией; поддержка и координация всех инициатив по всему миру, которые помогают всем гражданам достичь равных прав; проведение более широкой кампании по защите прав человека.

Пелагея Заступница - День баклушников

Народный праздник «Пелагея Заступница» отмечается 17 мая (по старому стилю - 4 мая). Православная церковь в этот день чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Другие названия праздника: «Пелагея», «День баклушников». Святую Пелагию на Руси почитали как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц. В этот день мужчины в годах, те, что не могли уже работать в поле начинали вырезать ложки и прочую кухонную утварь.

Также сегодня, 17 мая, отмечают такие праздники:

- День памяти Старорусской иконы Божией Матери

- Всемирный день электросвязи и информационного общества (Международный день телекоммуникаций)

- Праздник Азамат

- День пульмонолога

- Праздник жареной скорлупы

- День окарин, дудок и свистелок в свое удовольствие

- Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day)

- Международный день виртуального помощника (International Virtual Assistants Day)

- День пиццерийной вечеринки (National Pizza Party Day) в США

- День грецкого ореха (National Walnut Day) в США

- День детей в Норвегии

- День барахольщика (National Pack Rat Day) в США

- День освобождения Конго

- День Конституции (Grunnlovsdag) Норвегии

- День аграрной реформы на Кубе

Сегодня именины празднуют: Афродисий, Антон, Афанасий, Климент, Сильван, Никифор, Исаакий, Кирилл, Валериан, Леонтий, Мария, Никита, Лазарь, Эразм, Альвиан, Макровий, Пелагея.

Что происходило 17 мая в прошлые годы

1215 - английские бароны в мятеже против короля Иоанна Безземельного захватывают Лондон.

1302 - ремесленники города Брюгге подняли восстание против французов, что стало началом освободительной войны во Фландрии.

1497 - Васко да Гама достиг берегов Индии.

1604 - заключен «Вечный мир» между Россией и Польшей.

1718 - английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет.

1792 - спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.

1809 - император Наполеон I издает декрет, объявивший, что глава католической церкви лишается светской власти, а Рим и все владения папы присоединяются к французской империи.

1916 - в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

1924 - свадьба Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера.

1928 - Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.

1934 - в нацистской Германии евреи лишены права на медицинское страхование.

1940 - фашистские войска захватывают столицу Бельгии Брюссель.

1956 - выходит постановление ЦК и Совмина о направлении молодежи на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны.

1973 - в Сенате США начинаются слушания по Уотергейтскому скандалу.

1975 - музыкант Мик Джаггер разбил витрину ресторана, после чего на Мика было наложено 20 швов.

1978 - швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

1994 - Владислав Листьев покинул программу «Тема». Новой ведущей стала Лидия Иванова.

1995 - на аукционе в Женеве алмаз «Ди» продан за рекордную сумму 16,548,750 долларов.

1997 - Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 мая. Какие праздники будут завтра?

