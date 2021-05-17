Град и грозы накрыли Симферополь: что произошло

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В Симферополе в районе аэропорта накануне выпал сильный град диаметром 15 мм, владельцы автомобилей были вынуждены прятать машины в тоннеле.

Отдельные градины достигали в диаметре 40 мм. Также в социальных сетях крымчане делились фото- и видеокадрами того, как прошел град в районе улицы Маршала Жукова, сел Перово и Мирное, на трассе Симферополь – Бахчисарай.

Кроме того, в Симферополе из-за сильного ветра несколько деревьев упали на припаркованные рядом автомобили.

По словам замначальника ФГБУ «Крымское УГМС», начальника Гидрометцентра Татьяны Любецкой, такое явление вполне естественно для Крыма в это время года.

«У нас каждый год, начиная с мая месяца по сентябрь, наблюдаются мощные конвективные явления, поскольку мы живем на юге. У нас очень прогревается воздух, и если он достаточно влажный, развивается так называемая конвекция, то есть очень мощная кучево-дождевая облачность, из которой выпадают все эти неприятные явления, в том числе и град. Вот вчера был у нас такой процесс вечером. В районе аэропорта метеостанция зафиксировала град диаметром 15 мм. Вторая метеостанция, которая находится в городе на улице Снайперов, града не зафиксировала. То есть локальное явление: на одной улице град был, на другой не был», - рассказала Любецкая.

Татьяна Любецкая отметила, что по данным очевидцев, которые с вечера воскресенья обращались в национальную гидрометслужбу, сильный град прошел также в районе улицы Залесской. Синоптик подчеркнула, что это неофициальнные данные, за которые служба не отвечает. Она добавила, что сегодня града не ожидается.

«Град вообще можно спрогнозировать только за два часа, не ранее, увидев облачность на спутнике или на локаторе. Мы в этот раз спрогнозировали с большой заблаговременностью. Местами ожидается небольшой и умеренный дождь, гроза. Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 20 – 25», – рассказала синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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