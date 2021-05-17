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Странности

Город в США сменил название на Севастополь после драки в баре

20:32 понедельник, 17 мая 2021
Город в США сменил название на Севастополь после драки в баре

фото © ci.sebastopol.ca.us

Находящийся в американском штате Калифорния город Севастополь получил свое название после драки в баре.

«Первоначально город назывался Сосновый Бор. По слухам – в то время произошла драка в баре. Это как раз было во время Крымской войны. В 1850-х годах или около того. И русский победил в этой драке. Впоследствии наш город назвали Севастополем», – цитирует телеканал «Первый Севастопольский» полицейского Джеймса Левескью.

Отметим, что на сайте администрации города Sebastopol в Калифорнии указано, что генезис названия вполне достоверный. До славной битвы в баре город назывался Pinegrove.

«Название «Севастополь» впервые вошло в обиход в конце 1850-х годов в результате продолжительной и оживленной кулачной драки в новообразованном городе, которая была уподоблена длительной британской осаде русского морского порта Севастополь во время бушевавшей тогда Крымской войны.

Британия, Франция, Сардиния и Турция воевали с Россией в этой войне, одной из первых войн, о которых напрямую сообщали журналисты и фотографы.

Очевидно, многие американцы на западе больше сочувствовали русским, чем британцам, поскольку в свое время в Калифорнии было еще четыре Севастополя: один в округе Напа, переименованном в Янтвилл, по одному в округах Тулар, Сакраменто и Невада», – говорится в разделе истории города.

Патриотической столицей калифорнийский Sebastopol не является, зато его считают «мировой столицей яблок сорта Гравенштейн». По состоянию на 2019 год в городе проживало 7674 человека.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Город в США сменил название на Севастополь после драки в баре

Город в США сменил название на Севастополь после драки в баре

Находящийся в американском штате Калифорния город Севастополь получил свое название после драки в баре.

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