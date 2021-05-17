Водный кризис
Развитие сюжета: «Все стало хорошо»: в Крыму больше не будут еженедельно докладывать о ситуации с водой ● Власти Симферополя предупредили об ограничении водоснабжения 18 мая ● Перебои с водой из-за аварии возможны в десятке микрорайонов Симферополя ● В засушливое лето в Крыму придется возвращать графики подачи воды ● В Симферополье власти предупредили об ограничении водоснабжения 11-13 мая
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ
фото © Новости Крыма
Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.
Об этом сегодня в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование», – сказал глава Крыма.
Кроме того, по его словам, уже подготовлено место для строительства опреснителя в Ялте. «В Ялте мы полностью подготовили место для опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что эта острая фаза нас минует и соответственно Крым будет обеспечен в полном объеме», – добавил Аксенов.
Он также пообещал, что график подачи воды в Симферополе ужесточаться не будет.
По состоянию на 26 апреля три водохранилища, питающие Симферополь, накопили 11 млн кубометров воды для населения. График подачи воды в Симферополе смягчили с 1 мая. Также возобновили подачу горячей воды.
При этом в Алуште ситуация с водоснабжением все еще остается сложной.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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