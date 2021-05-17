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Водный кризис

Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ

21:32 понедельник, 17 мая 2021
Часть Крыма затопят для строительства новых водохранилищ

фото © Новости Крыма

Власти Крыма готовят документацию для рассмотрения возможности строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование», – сказал глава Крыма.

Кроме того, по его словам, уже подготовлено место для строительства опреснителя в Ялте. «В Ялте мы полностью подготовили место для опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что эта острая фаза нас минует и соответственно Крым будет обеспечен в полном объеме», – добавил Аксенов.

Он также пообещал, что график подачи воды в Симферополе ужесточаться не будет.

По состоянию на 26 апреля три водохранилища, питающие Симферополь, накопили 11 млн кубометров воды для населения. График подачи воды в Симферополе смягчили с 1 мая. Также возобновили подачу горячей воды.

При этом в Алуште ситуация с водоснабжением все еще остается сложной.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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