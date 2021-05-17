Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

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Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

«Примеряют куда угодно, лишь бы избавиться, – сказал Аксенов. – У меня у самого планов (перейти на другую работу) нет. Я человек команды, прежде всего, нашего лидера, нашего президента. Все решения относительно моей работы будет принимать президент либо крымчане во время избирательной компании… Я таких планов точно не имел».

При этом глава Крыма сообщил, что он возглавит список «Единой России» в Крыму на предстоящих выборах в Государственную думу. «Список в Думу возглавляю с точки зрения того, что я вхожу в бюро высшего совета «Единой России». Я буду работать на имидж и на формирование репутации «Единой России», – пояснил он.

Ранее в социальных сетях активно распространялись слухи о скорой отставке Аксенова с должности главы Крыма и назначение его на должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе или переход на работу в одну из палат парламента России. В качестве аргументов называют недавнее получение Аксеновым ордена Александра Невского за вклад в развитие республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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