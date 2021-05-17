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Власть

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

21:33 понедельник, 17 мая 2021
Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

фото © Uznayvse.ru

Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

«Примеряют куда угодно, лишь бы избавиться, – сказал Аксенов. – У меня у самого планов (перейти на другую работу) нет. Я человек команды, прежде всего, нашего лидера, нашего президента. Все решения относительно моей работы будет принимать президент либо крымчане во время избирательной компании… Я таких планов точно не имел».

При этом глава Крыма сообщил, что он возглавит список «Единой России» в Крыму на предстоящих выборах в Государственную думу. «Список в Думу возглавляю с точки зрения того, что я вхожу в бюро высшего совета «Единой России». Я буду работать на имидж и на формирование репутации «Единой России», – пояснил он.

Ранее в социальных сетях активно распространялись слухи о скорой отставке Аксенова с должности главы Крыма и назначение его на должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе или переход на работу в одну из палат парламента России. В качестве аргументов называют недавнее получение Аксеновым ордена Александра Невского за вклад в развитие республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У мэра Симферополя появился новый зам. Начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя Ислям Усеинов назначен вице-мэром крымской столицы.

В МИД Украины рассказали, почему держат в секрете список стран-участниц саммита «Крымская платформа». Первая заместитель главы Министерства иностранных дел Эмине Джеппар в эфире телеканала «Дом» рассказала о том, что украинское внешнеполитическое ведомство пока не планирует обнародовать перечень стран, которые подтвердили свое участие в саммите «Крымская платформа», который состоится 23 августа.

Аксенову прочат скорую отставку и отправку в Сибирь. После его награждения орденом Александра Невского главу Крыма сватают на прежнее место работы Сергея Меняйло.

Интернет потерял интерес к главе Крыма Аксенову. Популярностью со знаком минус запомнился и экс-губернатор Севастополя.

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Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Аксенов уедет в Сибирь только если его туда отправит Путин

Сергей Аксенов опроверг слухи о своей отставке с поста главы Крыма и переходе на другое место работы. Вопрос об этом ему задали в прямом эфире телеканала «Миллет».

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