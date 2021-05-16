Власть
Власти рассказали о состоянии воздуха на севере Крыма
фото © Новости Крыма
Начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая сообщила, что значительного повышения уровня загрязнения воздуха в апреле в Армянске и Красноперекопске нет зафиксировали.
Все показатели в пределах нормы для данного региона.
«В городе отмечался: оксид углерода — 1, диоксид азота — 2, диоксид серы — 1, формальдегид — 1. Здесь никакого криминала нет – единица соответствует (показателю) «низкий», два -«повышенный». Повышенная по этим параметрам почти всегда в Красноперекопске и Армянске, постоянно такой фон идет», — сказала Татьяна Любецкая.
Она отметила, что для этого региона такие показатели находятся в пределах нормы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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