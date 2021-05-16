В Ялте столкнулись легковушка и мотоцикл

ДТП с участием автомобиля Skoda и мотоцикла произошло сегодня в Ялте. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

В Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым сообщили «Крымскому информационному агентству», что по предварительным данным в аварии пострадали два человека – водитель и пассажир мотоцикла.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыла скорая. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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